九合一大選將在年底投票，近來各場造勢不斷。擁有2.5萬名粉絲的知名交通網紅「企鵝交通手札」，日前為尋求連任的國民黨台北市港湖區議員李明賢站台，企鵝坦言「從來沒想過這輩子會有機會幫國民黨的候選人站台致詞」，認為他不僅多次為機車族發聲，也不是個愛「畫大餅」的議員，讓他願意現身力挺。

企鵝交通手札昨（10）日在臉書發文表示，他是因緣際會才與李明賢搭上線，但在互動過程中，發現李願意傾聽建言、被抨擊也不計前嫌，願全力幫民眾爭取權益。他也約略說明。大約2年前因某位電視主播發生的問題，李明賢參與會勘而有些後續，二人才搭上線。

企鵝交通手札並強調，多數議員喜歡強調造橋蓋路、捷運建設，不是說這些東西不重要，但是這些土木工程所費不貲，快則2年慢則數10年，而在興建的過程中，生活周邊的交通問題卻依然沒有改善。但李明賢有4個跟交通相關的政績如Ubike設置、人行道整建、無障礙空間改善等等，不是無車族就享用不到的交通建設，也不是排除了特定族群，就跟自己完全沒瓜葛的空頭支票。

企鵝交通手札自嘲：「從來沒想過這輩子會有機會幫國民黨的候選人站台致詞，看來真的要當中共同路人了（笑）。」