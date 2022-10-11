民進黨立法院黨團11日召開記者會指出，國民黨基隆市長參選人謝國樑名下曾有8間公司，如今只剩3家，質疑謝國樑是否因選舉更換負責人，以規避財產申報責任？呼籲謝國樑出面解釋清楚，也要向國人交代他複雜的金流。民進黨基隆市長參選人蔡適應則強調，他當選後，基隆市招商、規劃會以公共利益為優先，自己及其家人絕不會因而獲利。

副書記長林楚茵指出，謝國樑不僅會轉錢，更善於藏錢。據了解，2021年11月時，謝國樑名下公司有8家，如今只剩3家。她質疑，謝國樑是否因為選舉，而將部分公司轉到家人名下？如此一來，謝國樑不用財產申報，也不用跟國人交待，「他可以1億元海內、海外轉來轉去」。

林楚茵強調，若是正當生意人、正當的公司，負責人不會一下子是母親，一下子變成兒子，又換回母親。即便謝國樑不是公司負責人，實際上仍是非常親密的利害關係人，謝國樑有必要出面解釋清楚。

林楚茵說，沒有一個縣市長或行政官員跟謝國樑一樣，在塞席爾、開曼等海外洗錢天堂開公司並設有戶頭。不禁想問，哪一位市長候選人有如此多複雜的境外公司？黨團過去關注的德信證券掏空案可能只是一部分。她質疑，謝國樑究竟還有多少金流，尚未向市民與國人說清楚？

蔡適應則提到，謝國樑曾自誇最會招商，難道所謂「招商」其實是找家族企業背書？所謂「賺錢」，是不是錢都放進他私人口袋？這樣的人未來擔任基隆市長，大家安心嗎？他強調，年底大選不是政黨之爭，選民投的是基隆市的未來。究竟要讓基隆發展升級，還是讓家族政治捲土重來？相信基隆市民會好好作出選擇。

蔡適應表示，他未來當選市長，一定創造好的投資環境，許多廠商都曾向自己表達投資基隆的意願，在未來，捷運沿線北五堵、六堵、七堵新開發區，將是這些廠商重點投資區域。他將鼓勵現有廠商轉型升級，同詞規畫空間讓青年創業。

蔡適應指出，「我保證，所有的招商、所有的規畫，都將以公共利益為先，蔡適應與蔡適應的家人，絕對不會從中獲利！這是我跟謝國樑最不一樣的地方！」