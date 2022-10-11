民眾黨主席、台北市長柯文哲與親民黨主席宋楚瑜10日出席總統府國慶典禮，2人雖比鄰而坐，但全程零互動，遭外界解讀「白橘心結」未解。黃珊珊今再被問起宋楚瑜，突然動怒表示，覺得很奇怪，為什麼大家不去討論總統府秘書長蔣孝嚴沒有幫國民黨籍參選人蔣萬安站台？直呼這個議題就是在炒作，故意製造問題。

黃珊珊日前曾透露，與宋楚瑜的關係如同父女，不過因宋楚瑜遲遲沒表態要支持黃珊珊，也引發外界揣測是否「白橘心結」未解，黃珊珊今上午前往文山區興隆市場進行拜票，會後受訪表示， 大家都是有智慧的政治人物，「我一直覺得很奇怪，為什麼大家都不去討論蔣孝嚴先生為什麼到現在沒有幫蔣萬安站台？為什麼每天討論宋主席？」

黃珊珊接著說，這整件事就是故意在炒作、故意製造問題，若以同樣的標準，為什麼不去討論別的候選人呢？而媒體問及黃珊珊認為是誰故意在炒作，黃珊珊則表示，選舉還是本人在選舉，不管誰出來站台，都是盡力去爭取支持，但不用每天拿出來炒作誰有來、誰沒來，那還有很多人沒有出來站台的人，是不是也要再討論一輪呢？