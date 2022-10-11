台北市政府每年國慶日慣例會在府前廣場辦升旗典禮，市長柯文哲上任後還發放嗡嗡包，前副市長、台北市長參選人黃珊珊10日帶著民眾黨議員參選人一同升旗，引發藍綠議員炮轟變民眾黨造勢大會。無黨籍台北市長參選人黃珊珊今表示，批評的議員是連參加都沒參加過？更算民進黨籍參選人陳時中「每天喊抗中保台的人，為什麼連國慶的升旗典禮都不來參加呢？」

黃珊珊今上午前往文山區興隆市場進行拜票，會後受訪表示，台北市政府的升旗典禮是所有市民都可以參加，自己已經參加將近24年了，黃珊珊稱，在批評的議員是連參加都沒參加過嗎？「每天喊抗中保台的人，為什麼連國慶的升旗典禮都不來參加呢？」

而至於民眾黨議員參選人林珍羽昨日缺席升旗典禮，反倒是參加國宅升旗典禮並與蔣萬安同框，黃珊珊則解釋，那裡是珍羽爸爸民眾黨議員林國成的選區，她每年都會在那，所以她進去搶應該有的選票，跟選民站在一起有什麼不對嗎？