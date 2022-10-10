桃園平鎮區國旗屋老闆張老旺，依往例在雙十國慶當日，於雲南文化公園舉辦第28次國慶升旗典禮，巨型國旗從中央進場，台上人員迎接國旗準備升旗。（陳麒全攝）

桃園平鎮區國旗屋老闆張老旺，依往例在雙十國慶當日，於雲南文化公園舉辦第28次國慶升旗典禮，巨型國旗從中央進場，台上人員迎接國旗準備升旗。（陳麒全攝）

表演團體著傳統服飾在國旗海下跳著民族舞蹈。（陳麒全攝）

參與遊行民眾團體拿著國旗進場。（陳麒全攝）

參與遊行民眾團體拿著國旗進場。（陳麒全攝）

一年一度的雙十國慶大會慶祝活動全國各地都有盛會，在桃園平鎮區的國旗屋老闆張老旺，也依往例在雙十國慶當日，於雲南文化公園舉辦第28次國慶升旗典禮，以及金三角嘉年華忠貞國慶遊行，活動現場布置逾4萬面的國旗，場面十分壯觀，儘管上午雨勢不停，但參加民眾唱著國歌、看著升旗典禮，依舊熱情不減。

不同於各地在國慶日舉辦的大型慶典活動，桃園國旗屋是當地傳統具代表性的國慶地點，國旗屋老闆張老旺多年來舉辦國慶升旗從不間斷，今年己經是第28年，每年的升旗典禮現場旗海飄揚，今年更是募集到了逾4萬面的國旗，可說是全面國旗密集度最高的地方。

雲南文化公園逾4萬面的青天白日滿地紅國旗漫天飛舞，吸引了不少民眾前來朝聖與參加升旗典禮，加上附近是桃園滇緬遺孤生活圈，長期忠貞愛國的意識強烈感動很多人，在雙十國慶來看國旗屋、吃米干，變成另一種很特別的文化傳承。

第一次來參加升旗典禮的吳小姐表示，第一次看到這麼多的國旗漫天飄揚，覺得好像回到小時候，因為自小是在眷村長大，記得小時候國慶日，家家戶戶都會在家門口掛上國旗慶祝國慶，但不知什麼時候，這種傳統好像已經消失，今天看到這麼多的國旗，才又感覺到國慶的喜悅。

在地居民黃先生表示，住了十幾年，每年都會來參加升旗典禮，每一次在國慶日走到忠貞國旗屋前，看到漫天國旗海，都感動至極，以後也要帶著小孫子一起來，要他們記得國旗，記得國家。