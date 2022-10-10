王惠美表示，過去彰化縣長是自己「員林人」所擔任，但我們的市長、民代要求蓋一個風雨球場，卻一毛錢都不補助。（吳建輝攝）

王惠美游振雄員林聯合競選總部，包括前縣長卓伯源、議長謝典林、國民黨彰化黨部主委蕭景田、還有跨黨派民眾黨彰化縣黨部主委張雪如到場支持。（吳建輝攝）

王惠美游振雄聯合競選總部成立，吸引超過3000民眾到場。（吳建輝攝）

年底選舉倒數不到2個月，彰化縣長王惠美搶攻南彰票倉之一的員林市，在國慶日當天身穿國旗裝，與員林市長游振雄成立聯合競選總部，現場吸引超過3000民眾到場，過去員林市選民結構向來藍大於綠，特別選在國慶日當天成立，打中華民國牌，試圖讓選票最大化。

員林市是彰化縣內人口第二多的城市，今年員林市長有3人參選，其中前民進黨縣議員陳秋蓉來勢洶洶，上屆僅以157票些微差距落選，日前與民進黨縣長參選人黃秀芳成立聯合競選總部，找來副總統賴清德站台授戰旗，齊聲吶喊要民眾當蔡英文最強後盾。

王惠美游振雄員林聯合競選總部，包括前縣長卓伯源、議長謝典林、國民黨彰化黨部主委蕭景田、還有跨黨派民眾黨彰化縣黨部主委張雪如到場支持，現場王惠美細數過去政見，也力推游振雄，旗海飄揚展現連任氣勢。

王惠美表示，過去彰化縣長是自己「員林人」所擔任，但我們的市長、民代要求蓋一個風雨球場，卻一毛錢都不補助，直到她上任後，包括龍燈公園滯洪池、員林社福長照大樓、排水設施等，才讓員林相關建設逐步到位。

王惠美強調，今天是十月十日雙十節，是屬於國家的慶典，選在國慶日當天成立，希望讓我們的國家更興盛，彰化持續前進，4年前彰化被警告是下個破產縣市，如今創下22年來首次歲入大於歲出，還連4年獲財政部招商卓越獎，吸引投資超過800億元。

過去員林選民結構長期藍大於綠，自實施地方自治以來，尚未有民進黨籍在員林執政，如今現任游振雄掌握執政優勢，過去力推「員林幸福卡」、推動員林幸福巴士、設立寵物公園、提高新生兒營養補助等，獲得選民認同。