久等了!繼彰化市、員林市運動中心開幕後，彰化縣和美鎮將迎來全彰第三座全民運動館，8日在彰化縣長王惠美的見證下，和美全民運動館舉行動土儀式。(縣府提供／吳建輝彰化傳真)

繼彰化市、員林市運動中心開幕後，彰化縣和美鎮將迎來全彰第三座全民運動館，8日在彰化縣長王惠美的見證下，和美全民運動館舉行動土儀式，超過3公頃的基地，斥資3.5億打造，未來包括泳池、健身房、體育館一應俱全；縣府另外再投入7800萬，將拓寬臨路並改善排水，提升體育館周邊道路交通品質。

彰化縣長王惠美表示，和美全民運動館設計理念，以友善周邊環境、貼近大地，並且結合在地紡織特色，讓建築更具在地性，且有親和力與生命力的全民運動場館，包括溫水游泳池、健身房、瑜珈教室、體能訓練場、球場，甚至還有戶外的田徑場等場地，能滿足全年齡的運動需求。

王惠美說，未來和美全民運動館總共有３層樓，工程總經費達3.5億元，預計在2024年底完工，另外和美全民運動館周邊包括線西、伸港有全興、線西、鹿港工業區，未來還有青年住宅，因此縣府另外再投入7800萬，拓寬西興路、西川路以及改善排水等，提升整體交通品質。

建築師林義傑說，他以友善周邊環境，貼近大地的方式，藉由紡織「線」的元素，串連結合在地特色，讓建築更具在地性，有別於一班都市型的全民運動館，希望能呈現出全國第一個，最有在地特色的田園城鎮運動館。

教育部參事葉丁鵬表示，感謝王惠美縣長在疫情缺工缺料的困境中，依然能讓工程順利完成發包，也感謝委員對教育部的支持，讓和美全民運動館順利進行，希望運動館能夠如期如質完工程；和美鎮長阮厚爵說，感謝縣長對大和美地區的用心，協助土地變更與爭取經費，期待未來鄉親都能養成規律運動的好習慣。