榜林社區活動中心動土典禮由縣長楊鎮浯主持開工儀式，祝禱工程順利如期完工(于家麒攝)

榜林社區活動中心新建工程由金寧鄉公所主辦，工程造價達新台幣1770萬元整。(于家麒翻攝)

金門榜林社區活動中心新建工程今(7)日舉行動土典禮，由縣長楊鎮浯主持開工儀式，祝禱工程順利如期完工。楊鎮浯表示，打造好的社區活動中心將提供更優質的服務，也期盼活動中心如質如期落成後，能成為提供居民休憩、聯絡情感的好所在。

榜林社區活動中心新建工程由金寧鄉公所主辦，在金門縣政府、縣議會及金寧鄉代表會的全力支持下，加上議員許玉昭、李養生、陳志龍、鄉代表黃文欣等贊助配合款，工程造價達新台幣1770萬元整，預定於2023年7月8日完工。

縣長楊鎮浯表示，近年縣府在推動業務過程中，社區已經是居中很重要的角色，無論是防疫或是社會福利，都需要倚賴第一線的社區來推動。以往大家的觀念是，長者普遍送到大同之家，如今觀念不同了，大家更希望的是長者留在社區內就可以被照顧到，因為有長者熟悉的環境、朋友，照顧品質相對更好。

社會處指出，縣府近年積極佈建社區整合型、複合型服務中心，社區照顧關懷據點增加15處，村里涵蓋率達88％；共餐據點從11處增加至34處，縣府社會處在巷弄長照、社區關懷所服務的人數達到2000多人，供餐人數也成長至4400多人，社區是政府施政的好夥伴，協助縣府將地區照護網路撐了起來，讓我們的長輩可以在熟悉的環境、與熟悉的人幸福安老！

金寧鄉長楊忠俊說，榜林社區發展協會於2018年著手開辦社區關懷照顧據點，對於老人福利化服務多有著墨，於近幾年獲縣評鑑及鄉評鑑優異成績。此外，推動「一社區一活動中心」是主要工作目標之一，除了安岐社區活動中心已經落成啟用外，目前施工中的有后湖社區活動中心、榜林社區活動中心，下個月預計還有金寧鄉社福館及西浦頭社區活動中心也將陸續動土。金寧鄉轄內由原本三個社區活動中心，變成九個社區有自己的家。鄉公所將持續努力，完成原有的目標。

縣府表示，社區的角色越來越重要，有一個好的場地，各項活動如供餐、樂齡等，都可以在這舉辦，讓長輩更加健康，縣府會持續往這方向努力，期望未來社區活動中心能如質如期完工，老幼共托、樂齡學習、社區關懷服務能夠做得更深更廣，讓所有的居民感受幸福。