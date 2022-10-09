前魚池鄉長廖學輝（左），致贈好彩頭給許淑華。（許淑華服務處提供／廖志晃南投傳真）

國民黨南投縣長參選人許淑華，成立魚池鄉聯合競選總部。（許淑華服務處提供／廖志晃南投傳真）

國民黨南投縣長參選人許淑華、魚池鄉長參選人黃馨瑩、縣議員參選人謝明謀及陳奎合，9日成立魚池鄉聯合競選總部；許淑華表示，她是魚池鄉的女兒，非常關心家鄉的發展，未來將建構觀光景點路網，推動低碳旅遊讓觀光永續經營。

南投縣長林明溱、立委馬文君致詞時推薦許淑華、黃馨瑩、謝明謀、陳奎合及所有國民黨參選人，認為南投需要的是在地耕耘、為這片土地盡心盡力的人，如果當選一定會在縣府、議會、公所相互配合為鄉親們服務。

許淑華表示，她是魚池澀水女兒，擔任立委時不忘關心這個家鄉，在中央積極與馬文君聯袂爭取經費，改善投65線道路品質，強化魚池周圍觀光景點的網絡連結。未來她若擔任縣長，會與黃馨瑩合作，改善131縣道路品質，讓居民遊客往來安全。

魚池鄉農特產包括紅茶、咖啡、香菇、蘭花等，由她領頭對外行銷，讓魚池特產在國內外發光發亮；觀光部分推動低碳旅遊，整合過去與日月潭業者座談的建議，穩定票價、推動電動船隻、電動巴士及電子票證等，實踐觀光永續；青年部分，她提出獎助學金與基金補助，讓青年安心留鄉。她的3大主軸10大願景政見，涵蓋社會福利、經濟發展、交通建設等方面，要讓南投成為全齡宜居的好地方。

黃馨瑩表示，未來如果她擔任鄉長，將會與許淑華聯手推動共乘預約系統，增加溫馨巴士與長照預約車輛，提升就醫、就學方便性；爭取長照協力系統、建置青年創業支持系統，讓老少中青在魚池過得舒適。