職籃人氣王魏嘉豪（中），與姑姑蔡培慧（右二）等人鬥牛打籃球

民進黨南投縣長參選人蔡培慧（左），重視體育，鼓勵運動。（蔡培慧服務處提供／廖志晃南投傳真）

職籃人氣王魏嘉豪（左），與姑姑蔡培慧情感深厚。（蔡培慧服務處提供／廖志晃南投傳真）

職籃「人氣王」魏嘉豪，是新北中信特攻後衛，他的表姑就是民進黨南投縣長參選人蔡培慧，卻少有人知；魏嘉豪9日到南投與蔡培慧、賴燕雪、陳翰立、曾億弘等人3對3鬥牛，過程緊張逗趣，流汗暢快，讓正為選戰衝刺的參選人大呼過癮。

蔡培慧說，魏嘉豪是她表弟的兒子，逢年過節，全家族都會回到魚池鄉頭社村相聚，她在廚房炒菜時，嘉豪總是安靜的把菜餚端上桌、主動擺放碗筷、收拾等，是很貼心的孩子，從小就是暖男；嘉豪的爸爸是花蓮阿美族人，每年豐年祭，也會邀請蔡培慧一家人前往慶祝，家族感情緊密。

因為適逢國慶連假，所以邀魏嘉豪到南投，打一場鬥牛友誼賽；畢竟，能在球場馳騁揮汗舒壓，還能和職籃最有潛力的明日之星打球，太棒了，議員參選人曾琮愷、楊玉秀，則在場邊聲嘶力竭加油，看到蔡培慧身手矯健，射籃得分，紛紛鼓掌叫好；選舉倒數48天，參選人難得有機會抽空打球，短暫紓緩選戰緊張氣氛。

南投市長參選人賴燕雪曾是籃球校隊，她展現球技，不論防守或上籃都很精準，她說「很多年沒打球了，太暢快了，這麼棒的運動，希望未來蔡縣長多多支持。」

名間鄉長參選人陳翰立表示，他學生時期熱愛籃球，非常支持正面陽光的運動；蔡培慧長期關心學校體育設施，及基層運動員的權益，也提出興建國民運動館、利用閒置及橋下空間興闢運動場等政見，相信蔡培慧當縣長，在各鄉鎮盤點需求進而改善運動環境，提升全民運動風氣，南投青少年及喜愛運動的鄉親，就不必再羨慕其他縣市了。

南投市民代表參選人曾億弘表示，今年初，賴燕雪、陳翰立與他，向前行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧表達，國道3號福溪段下方，有一塊4000平方米土地，希望能活化興建籃球運動用地。當時，蔡培慧剛成功爭取國道6號埔里段下方，施作社區足球場；今年4月更成功獲得高速公路局核准，同意撥用福溪段周邊土地，讓公所規畫施作兩座標準籃球場，感謝蔡培慧重視愛好運動的縣民需求。