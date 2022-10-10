現場發送國旗口罩、小國旗，以及還推售國旗帽子。（張毓翎攝）

造勢會場旗海飄揚，增添國慶味。（張毓翎攝）

國民黨市長參選人謝龍介（中）等人上台助選。（張毓翎攝）

台南市議員第一選區國民黨參選人姚正玉因為新冠肺炎確診居家隔離，不過原定10日在新營區的競選總部成立大會，依舊按計畫舉行，國民黨市長參選人謝龍介、立委陳以信及前立委高思博等人上台助選，適逢國慶日，現場發送國旗口罩、小國旗，以及還推售國旗帽子，造勢會場旗海飄揚，增添國慶味。

姚正玉今天因確診無法到場，由其夫婿方士華代表上台接受支持者的加油，包括謝龍介、陳以信、高思博、國民黨台南市黨部主委林進旺、國民黨台北市議員王鴻薇、國民黨台南市議員蔡淑惠、林燕祝及無黨籍台南市議員周奕齊等人出席力挺，現場高喊「姚正玉凍蒜、凍蒜」，場面相當熱絡。

謝龍介在姚的競總成立大會上，大談他的社福政見，包含老人健保免費、國中小學生營養午餐免費及生育補助，他說，現在年輕人敢結婚、不敢生小孩；若生了小孩，又怕養不起，所以他提出嬰兒尿布由市府支出等嬰幼兒政見。最後，他讚許姚正玉勤跑、認真，為國民黨在議會力爭一席，懇請鄉親11月26號，一定要支持。

競選團隊人員表示，這次準備600張椅子還不夠用，預估現場來了超過600位支持者。年底大選，國民黨在台南市第一選區提名3人參選議員，而首次參選的姚正玉，為媒體記者出身，母親是白河人，今天成立競選總部，除了藍營地方重要人士來站台，高雄市長韓國瑜還特別錄製推薦影片，替姚拉票助選。