嘉義縣大林鎮公所睽違20年，一早舉辦「早安大林．雙十國慶升旗典禮」，吸引近千民眾早起參與。（呂妍庭攝）

嘉義縣大林鎮公所睽違20年，一早舉辦「早安大林．雙十國慶升旗典禮」，吸引近千民眾早起參與。（呂妍庭攝）

嘉義市經國新城、精忠新城今皆舉行升旗典禮，嘉義市長黃敏惠分別前往參與。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市政府在重要道路中山路的兩側燈桿，懸掛國旗、歡慶國家生日。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

響應國慶焰火在嘉義 大林鎮睽違20年辦國慶升旗

今雙十國慶，也響應國慶焰火在嘉義舉辦，嘉義縣大林鎮公所睽違20年，一早舉辦「早安大林．雙十國慶升旗典禮」，吸引近千民眾早起參與，全場齊唱國歌，大喊「中華民國生日快樂！」，而嘉義市經國新城、精忠新城也照例舉辦國慶升旗典禮，民眾熱情揮舞國旗，氣氛歡樂又熱鬧。

大林鎮長簡志偉說，今年雙十節是國家111歲生日，適逢國慶焰火在嘉義縣舉辦，為響應嘉義的大事，才有國慶日由公部門舉辦升旗典禮構想，一早在公所前舉行升旗典禮，邀請社區團體展演，藉活動增添國慶歡騰氣氛，進一步提及，早期在學期間天天唱國歌，連看電影也得先唱國歌，現聽到國歌的機會愈來愈少，但今天當國歌配樂響起時，許多人大聲歌唱，讓他非常感動，公所為此還特別製作「國旗毛巾」送給與會鄉親，讓今年雙十國慶在大林顯得別具意義。

嘉義市經國新城、精忠新城今皆舉行升旗典禮，嘉義市長黃敏惠分別前往參與，和市民朋友一起唱國歌、國旗歌，向國旗敬禮，目視國旗緩緩上升，振奮人心。

黃敏惠說，國慶升旗典禮不僅是個儀式，重要的是，喚起更多人對國家的認同，有著極大意義與價值，要珍惜並捍衛這塊土地，前人的努力是後人打拚的基礎，回顧歷史、感恩現在、前瞻未來，這一代更要凝聚力量，有更正確的方向，祝福「中華民國生日快樂」。

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