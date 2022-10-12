民進黨今天（12日）下午召開中常會，根據會後轉述，民進黨秘書長林錫耀坦言，不明白這次年底地方大選為何選情冷淡，這樣的氛圍對於連任者較有利，而國民黨有10位縣市長要連任。他也提到，從民調看來民進黨的基本盤還是很穩，在野黨操作「討厭民進黨」的氣氛並沒有形成，並表示一定要顧好基本盤，黨主席蔡英文也喊話，最後45天，請大家把所有力氣拿出來，對選戰全力以赴。

據會後轉述，林錫耀說，明天就是邊境開放的日子，入境人員免除居家檢疫，改須「7天自主防疫」，總統府、行政院都有配合行程，歷經兩年多的疫情，對於國人來說終於可以放鬆，對於政治工作者來說也是民之所願。

林錫耀表示，不清楚為什麼這次選情這麼冷淡，在各地的動員成果都不錯，但走出造勢場合依舊很冷清，可能與疫情有關，民眾不願意出門。選情冷淡的氣氛對於連任者較有利，而國民黨有10位縣市長要連任，民進黨尋求連任的市長相對較少，比較不利。

另外林錫耀提到，有民調指出，民進黨的支持度並沒有因為在野黨的攻擊變低，在野黨試圖塑造「討厭民進黨」的氛圍並沒有成功，因此穩固基本盤非常重要，要對基本盤有信心，告訴民眾民進黨仍是領導國家最優秀的政黨。

對於資訊戰、假訊息的部分，據會後轉述林錫耀發言，網路上許多不平衡的報導又沒經過查證，只能以戰止戰，該反駁的都要出擊，發揮壓制效果，繼續努力宣傳。