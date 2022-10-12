民進黨基隆市長參選人蔡適應12日發表這次九合一選舉的競選主題歌曲〈基隆水噹噹〉。蔡適應感謝創作這首歌曲的董事長樂團成員白董杜文祥、吉董吳永吉，並與參選市議員的參選人們一起合唱。

蔡適應表示，這首歌曲主要是宣傳基隆之美，讓基隆美食、美景展現在優美的旋律之中，這首歌不只是一首競選歌曲，它代表著基隆的希望、驕傲與進步，未來歌曲會用在基隆隊的聯合競選中，讓大家知道基隆是一個水噹噹的城市。

董事長樂團吉他手杜文祥表示，他從小就是在基隆長大的，小時候的願望是能到大都市生活，所以長大後到外地工作，走過蠻多地方，但是經過了這麼多時間，他最後才發現，他最愛的地方還是基隆，很榮幸這首歌可以成為蔡適應的競選歌曲，這首「基隆水噹噹」代表著他對基隆的感情。

董事長樂團主唱吳永吉提到，他自己也是在大基隆生活圈長大，今天記者會的每一樣小吃他都吃過，而且這幾年林右昌市長把基隆的市政做得很好，很多年輕人都有在基隆創業的機會，他覺得蔡適應是一位優秀的人才，他一定可以將林右昌優秀的政績延續下去。