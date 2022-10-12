知名劇團「小青蛙劇團」繼本月9日的表演後，將在16日再度於基隆市新豐街福德宮演出，民進黨基隆市長候選人蔡適應也邀請市民帶著家裡的小朋友一同蒞臨欣賞。

蔡適應今（12）日發文預告，這次小青蛙劇團將帶來「新虎姑婆」的演出，「歡迎大家相揪，帶著家人一起來欣賞小青蛙劇團為我們帶來的表演！」

本次「基隆ING歡樂賞劇趣」活動將於16日下午三點，於基隆市中正區新豐街福德宮（地址：新豐街345-9號）開始，活動將採免費自由入場。

為基隆選情拚了！蔡適應合體7人喊話：戮力同心顧好這3件事
雙十連假忙於掃街拜票 蔡適應不忘祝中華民國生日快樂！
約辣模拍性感照「凍未條」！攝淫師當場強吻辯：她含我手指
#蔡適應 #小青蛙劇團 #九合一選舉 #基隆市