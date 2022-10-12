知名劇團「小青蛙劇團」繼本月9日的表演後，將在16日再度於基隆市新豐街福德宮演出，民進黨基隆市長候選人蔡適應也邀請市民帶著家裡的小朋友一同蒞臨欣賞。

蔡適應今（12）日發文預告，這次小青蛙劇團將帶來「新虎姑婆」的演出，「歡迎大家相揪，帶著家人一起來欣賞小青蛙劇團為我們帶來的表演！」

本次「基隆ING歡樂賞劇趣」活動將於16日下午三點，於基隆市中正區新豐街福德宮（地址：新豐街345-9號）開始，活動將採免費自由入場。