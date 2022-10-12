胡瓜的乾女兒香蜜拉昨(11日)和鑽石商老公「Alex」吳國彰補請婚宴，現場星光熠熠，創造了不少世紀同台畫面，包括胡瓜罕見和前女婿李進良破冰。「台灣綜藝教父」王偉忠也曬出和胡瓜一家人的合影，可見胡瓜和前妻秀秀、胡小禎、胡釋安、小禎女兒都現身，有網友發現照片中不見丁柔安，歪樓留言：「果真沒有外人」。

胡瓜1982年和秀秀結婚，生下女兒胡小禎、兒子胡釋安，2000年胡瓜和丁柔安傳出緋聞，隔年胡瓜和秀秀和平離婚，2014年胡瓜梅開二度與丁柔安登記結婚。去年8月，小禎曬出父親節聚餐照片，寫下：「父親節快樂！親愛的、辛苦的、可愛的、有智慧的父親」，並引用聖經「子孫為老人的冠冕；父親是兒女的榮耀」、「當孝敬父母，使你的日子在耶和華你神所賜你的地上得以長久」。

胡瓜2014年和丁柔安登記結婚。（圖／中時資料照片）

小禎文章發出後，引來不少網友道賀，但也有人說閒話：「難得全家一起集合！沒看到丁柔安真爽」，更指出自己看不慣丁柔安已久，小禎則高EQ滅火說：「謝謝你對我們家的事如此熱衷，但今天是偉大的父親節！請別模糊了焦點」，「大家需要冷靜一點歐（喔）！為什麼要吵架？今天的重點都是一直在父親節⋯剛就說了不要模糊焦點，願上帝祝福你們」。

網友留言。（圖／翻攝自王偉忠臉書）

昨王偉忠參加婚宴，曬出他們夫妻倆和胡瓜、秀秀一家人的照片，回憶兩人當年因為「老實樹」單元結緣，如今「兩家人成親人」，他更暱稱胡瓜是「瓜瓜」，「秀秀懷抱小禎來看我，長大後我帶她入行，安安年年在我家過年，是我跟小慧的乾兒子，第三代這麼大了，咱們拍張照，千變萬化，我們還是親人，love！」，網友則說：「果真沒有外人」、「心照不宣而已」、「偉忠哥你好棒，我從小就欣賞你，你是一位慧眼獨具的人」、「偉忠哥愈來愈帥更有味道」。

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