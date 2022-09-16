OB嚴選向來熱心公益，品牌創辦人王蘭芳日前就擔任第20屆Formosa女兒獎領航大使，並以行動支持勵馨基金會持續二十年舉辦的女孩培力工作坊，更持續攜手伊甸，邀請小禎共同設計T恤及提袋，一同關懷兒童早療，並於OB嚴選官網進行販售，銷售金額不扣除成本全數捐贈伊甸基金會「弱勢兒童服務計畫」。

OB嚴選品牌創辦人王蘭芳熱心公益，攜手小禎助愛伊甸（OB嚴選提供）

此次攜手小禎擔任公益愛心大使，OB嚴選也積極邀請藝人來擔任品牌大使，以「清涼關係學」為主題所推出的「機能涼感」與「觸膚涼感」兩大涼感系列服飾，更邀請了「金鐘女配角」簡嫚書擔任品牌形象大使及國民女友泱泱、日本女星阿部瑪利亞擔任品牌好友，詮釋不同生活場景的清涼好感穿著，也帶出以舒服優質的服飾陪伴女孩們把生活都過得更舒適的目標。

王蘭芳表示：「OB嚴選支持所有女孩追尋夢想，用穿搭展現自我風格，一起用心生活，用喜歡的樣子過好日子。」，而女兒節也正是以「我是女生，就是要活得精彩」為成立宗旨，而官網公益活動甫於8月底結束，王蘭芳也馬不停蹄參與女兒節培力工作坊和女孩對談，更同時贊助50份的30ml酒精噴霧作為女兒獎活動贈品。