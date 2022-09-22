晶圓代工龍頭台積電又有一位高階主管退休，台積電認實內部已發布公告，台積電人力資源（HR）副總經理馬慧凡將於11月1日退休，資深副總經理何麗梅已於9月中旬全職擔任人力資源組織主管，何麗梅原掌管的歐亞業務（EAS）主管由資深副總經理侯永清擔任。

台積電日前內部公告，台積電人力資源組織副總馬慧凡將於2022年11月1日退休。資深副總何麗梅自9月中起全職擔任人力資源組織主管，接掌HR重任，歐亞業務主管則由侯永清擔任。台積電感謝馬慧凡在公司快速發展之際，致力於人力資源組織發展的貢獻，並祝福她退休生活愉快。

台積電積極擴產並擴大徵才，今年徵才人數超過8,000人。台積電表示，副總經理馬慧凡退休不會影響今年徵才目標數。據了解，馬慧凡退休將會專心照顧與陪伴高齡母親。

根據台積電官網資訊，馬慧凡畢業於東吳大學企管系，取得台大國際企業管理碩士學位。她於2014年6月加入台積電擔任人力資源組織長，同年8月擢升目前職位，在台積電超過8年。馬慧凡擁有逾30年的人力資源實務經驗，加入台積電之前曾在趨勢科技、安訊資訊、致伸科技擔任資深人力資源管理職務，並曾獲得人力資源創新獎的創新經理人獎項。

台積電今年以來陸續有高階主管退休，包括企業規劃組織資深副總經理王建光、亞太業務資深處長蔡志群、後段先進封裝技術暨服務（APTS）副總經理廖德堆等主管均屆齡退休。不過，台積電人才濟濟，中高階主管退休，均順利安排適合的新主管接任，對營運沒有造成影響。