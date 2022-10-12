國民黨台北市議員游淑慧（右）赴市場掃街拜票，民眾反應相當熱烈。（圖／取自游淑慧臉書）

九合一選舉將在11月26日投票，各候選人近期積極拜票造勢。國民黨台北市港湖區議員游淑慧昨（11）日早上赴內湖737市場掃街，一路上獲民眾熱烈歡迎，跑完這趟行程她就拿到包括黑糖糕、喉糖、髮箍、小橘子等滿滿禮物；更有民眾專程用布包著2罐堅果跟3個髮箍要送給游，還內附一張黃色小紙條，上面親筆寫著「給游淑慧議員」，讓大批網友感到驚訝又溫馨。

游淑慧昨日在臉書發文，刊出多張她去737市場掃街的照片。圖中可見，民眾一看到她不是開心大笑，就是把她拉著講悄悄話、彼此雙手緊握或熱情合照，更有民眾對著側拍鏡頭比出大大的「讚」，不少婦女更圍著游抒發心聲，現場氣氛熱絡。

游淑慧秀出「戰利品」驚呼：「早上收了好多禮物喔！黑糖糕、喉糖、髮箍、腰果、小橘子……到菜市場拜票，就是這麼收穫滿滿。」值得注意的是，游刊出一張照片，有民眾用純白布巾包裹著2罐、3個髮箍，並附上一張黃色的小紙條，親筆寫著：「密封堅果&髮箍，給游淑慧議員。」

此文獲得約3000個讚、百則留言，迴響熱烈。網友紛紛表示：「哇！寫紙條的民眾好有心喔」、「黃色小紙條暗藏玄機喔！藏著對議員滿滿的心意」、「現在很少人還特別用布包禮物了，真的很用心」、「看了我既感動又驚訝，這就是感動的力量」、「淑慧議員親民人緣好，禮物滿滿愛心滿滿」、「可以改行開雜貨店了」、「這樣淑慧會愛上菜市場喔」。