民進黨在屏東推動種樹百里工程，卻造成地方交通壅塞、路面不平，甚至因為挖斷路燈電線，造成一名老翁不幸被車撞死，引起在地鄉親怒火。中廣董事長趙少康怒批，民進黨執政荒腔走板，浪費錢、品質爛就算了，竟還鬧出人命，實在太可怕。

趙少康今（12）日在臉書表示，「種樹百里」是行政院長蘇貞昌推動的惡質政策，浪費48億只為電纜地下化跟種樹，但屏鵝公路四周本就青山綠野環繞，何必花48億元推動綠化？

「硬要做些無關緊要的面子工程，害得鄉親因為工程塞車、苦等，已經激起大量民怨反彈！」趙少康指出，「種樹百里」的施工品質奇差無比，路面回填後的凹陷害騎士跌倒，小碎石害車輛爆胎、避震器受損等災情頻傳，還造成交通阻塞，甚至因為挖斷路燈電線，造成一名老翁不幸被撞死的悲劇，「再讓民進黨繼續在屏東執政，不只是讓中央、地方聯手危害屏東，更是浪費民脂民膏！」

趙少康強調，除了種樹百里外，桃園八德運動中心天花板掉落等，都是民進黨執政下施工品質又貴又爛的代表，與其花一堆錢做景觀大道，不如把錢花在刀口上，才是真正的救命路。