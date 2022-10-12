台北市長選戰眾所矚目，前民進黨立委沈富雄直言，民進黨台北市長參選人陳時中是他看到民進黨名氣不小的候選人裡，「中間選民的票不要他的一個」。而若只看中間選民、婦女票跟高等教育這群人的票，沈富雄斷言，最後台北市長當選人會是「姓黃的」。

沈富雄11日在政論節目《少康戰情室》中表示，就台北市選情來講，他還是保持原先的講法，重疊跟流動性比較高的是黃珊珊跟陳時中，因為黃珊珊的票源裡綠比藍多，1450跟綠營側翼就開始打黃珊珊，要把支持黃珊珊的綠票打出來回歸給陳時中。沈富雄直言太慢了，他說陳時中是他看到民進黨名氣不小的候選人裡，中間選民的票不要他的一個。

沈富雄說，拚命打黃珊珊，但這些票沒有回到陳時中身上，所以他不斷強調，黃珊珊若維持在17%以上，陳時中就完了，如今黃珊珊都20幾%快30%，「陳時中完了，陳時中沒了」。如今台北市長選情產生新的氣象，沈說流通性發生在蔣萬安和黃珊珊之間，現在變成大家就看不起陳時中，「你出局了」。

沈富雄也認為，黃珊珊要贏蔣萬安的可能性並不是沒有，若看中間選民、婦女票跟高等教育這群人的票，那是黃珊珊贏，最後台北市長當選人是姓黃的，但沈富雄提及，黃珊珊有一個很大的弱點，就是背後的靠山是民眾黨，只靠柯文哲且整個板塊不大。

沈富雄說黃珊珊跟蔣萬安到底誰輸誰贏很難講，蔣萬安的缺點黃珊珊沒有；黃珊珊的缺點蔣萬安沒有。沈說，以知識份子跟中間選民的票來看，蔣萬安是有危機的，但他直言，黃珊珊的背景太弱了。