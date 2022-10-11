距離年底選戰越來越近，國民黨先前的人氣天王、前高雄市長韓國瑜近日重出江湖，替多名藍營參選人助陣，外界密切觀察「韓流」效應是否又將席捲全台。民進黨台北市議員梁文傑11日分析，蔣萬安不會讓韓國瑜去搶自己的風頭，且蔣的地位足已讓國民黨支持者歸隊，不需要韓國瑜幫忙催票，就選票而言，韓對蔣也幾乎沒有加分。

梁文傑今日中午於《震傳媒》接受資深媒體人黃光芹網路節目《新聞不芹菜》的專訪，他直言，「蔣萬安不會讓韓國瑜來，這是心態問題，他不會讓韓國瑜去搶他的風頭」，對選票更沒助益，韓國瑜對蔣萬安的加分程度「基本上沒有」。

梁文傑說，蔣萬安的「王子地位」足以讓很多國民黨支持者願意投給對方，因為蔣萬安是「正黃旗的儲君」，所以藍營基本盤在台北市歸隊沒問題，就地位、層次上不是國民黨桃園市長參選人張善政能比，所以蔣萬安不需要韓國瑜來幫催正藍票。

但若是桃園市長選情，梁文傑認為，韓國瑜出馬造勢還是有用，以政治板塊偏藍的南桃園為例，正常來說會支持國民黨提名的張善政，但對在外縣市工作的選民來說，沒有回家投票的驅動力，但韓國瑜協助造勢後就比較有可能，因此韓流在桃園仍有用。

至於新竹市長選情，梁文傑說，關鍵還是在國民黨新竹市長參選人林耕仁能拿多少票，端看國民黨中央是否有出力，若韓國瑜到新竹幫忙造勢，對林耕仁有「死馬當活馬醫」的效果，但變數還是大。