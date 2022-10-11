九合一選戰倒數不到兩個月，國民黨台北市長參選人蔣萬安日前宣布「萬安作伙行，台北百面贏」，將在12行政區規畫一系列行腳活動，首站選在大同區起跑。蔣萬安當時痛批，其他陣營刻意抄作「躺平族」、「佛系選舉」，但事實勝於雄辯，不僅沒有躺平反不停勇往直前，並回應每一位市民期待，而今（11）日蔣萬安也在臉書上曝光了12區行腳計畫的最後一站，直言「歷經這段時間的深度走訪，我傾聽許多民眾的心聲，民眾也了解我的為台北服務的決心」。

蔣萬安在臉書上表示，在選戰倒數一百天的時候，他宣布啟動12區行腳計畫，而明天就是蔣萬安團隊的最後一站「南港區」，蔣萬安坦言，「歷經這段時間的深度走訪，我傾聽許多民眾的心聲，民眾也了解我的為台北服務的決心」，蔣萬安也強調，明天將要來到「南港區」，繼續向在地鄉親請安、懇託，並到廟宇祈求神明保佑台灣一切平安，同時也會拜會藝文工作者，做請益跟交流，「歡迎各位朋友一起來！明天見！」

蔣萬安最後更分享了明天的行程，先是上午6時20分在玉成公園福德宮、玉成公園（中坡南路51號），接著8時10分再到成德市場（同德路100號），蔣萬安也說，如果有不能到場的朋友也歡迎觀看臉書粉專的直播。