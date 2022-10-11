巧芯巧芯得第一！台北市十大靚女議員候選人聲量排行近日出爐，前三名為現任市議員徐巧芯、林穎孟、苗博雅。徐巧芯在臉書謙虛表示「比美麗我是還好而已」，但戰鬥力跟意志力她則有信心不輸給任何人。而前十名中，民進黨僅顏若芳拿第四，民眾黨則有楊寶楨、黃瀞瑩、林珍羽3名新人入榜，聲勢直逼國民黨3位女將。

徐巧芯今(11日)在臉書PO出排行榜圖表示：「說實在的，比美麗我是還好而已，但戰鬥力跟意志力我本人是有信心不輸給任何人。永遠要用一顆堅強的心，面對一切挑戰。我的芯潮流入流理念依然有效，歡迎一起加入：一、積極查弊，揭露真相；二、大膽發聲，無所畏懼；三、樂於助人，結伴同行；四、幽默樂觀，保持自信。」

聲量第一名為國民黨市議員徐巧芯(松山信義)273,447，第二名為無黨籍市議員林穎孟(大安文山)73,190，第三名社民黨市議員苗博雅(大安文山)47,291，第四名民進黨顏若芳(中山大同)19,220，第五名民眾黨楊寶楨(松山信義)14,698，第六名基進黨吳欣岱(內湖南港)9,878，第七名民眾黨黃瀞瑩(士林北投)8,682，第八名國民黨柳采葳(中山大同)7,305，第九名民眾黨林珍羽(中山大同)6,398，第十名國民黨市議員鍾沛君(大安文山)4,722。