新竹市議會第10屆第8次定期會11日進行市政總質詢，已投入新竹市長選舉的市議員林耕仁作最後1場總質詢，他表示當選將徹查竹市府3大工程案；市府則回應表示，市議員為了選舉或政治目的，在議事廳透過言論免責權發表不實指控，市府除了嚴正澄清，更表達深切遺憾。

代理市長陳章賢表示，非常遺憾沒有足夠時間在議事廳公開清楚說明，他強調，市府辦理採購、興建工程，都依據採購相關法令辦理，是在政風、主計、審計監督下進行，絕無不法。

他強調，林耕仁議員今天的言論，恐已違反新竹市議會議事規則第53條規定，公然對市府同仁造成傷害。

陳章賢提出呼籲，有心人士不要用影射方式，打擊全體市府同仁的努力，更不要為了政治目的一再抹煞市府同仁的付出。他直言，如果是為了市長選舉，相信這樣的言論對選舉不會加分。

陳章賢指出，新竹不走回頭路，過去8年來秉持「以人為本、相信專業、公大於私」3大堅持投入市政建設，新竹市的轉變有目共睹，各大建設得到市民肯定，更榮獲國內、外逾200項大獎，「8年政績，新竹經驗不容抹滅」。

此外，市府也表示，對於市立棒球場等市政建設，不會放任有心人士及特定媒體奧步抹黑，將採法律行動以正視聽，日前也已對吳子嘉提出告訴，捍衛市府和基層同仁聲譽，呼籲停止抹黑、捕風捉影等行為。