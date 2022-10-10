石岡區龍興宮修建落成福宴，盧秀燕祈求護佑市民。（台中市政府提供）

台中市石岡區龍興宮創建於光緒4年，至今已逾百年歷年，因廟宇歷史悠久，內殿屋頂因漏水進行整修及彩繪，於今年8月修繕落成，昨天舉辦平安福宴，祈求市民幸福安康、地方繁榮。市長盧秀燕昨晚前往參拜祈福，感謝廟方長期對市府各項政策的支持，期盼宮廟香火鼎盛，並祈求食水嵙媽繼續庇佑市民平安、市運昌隆。

盧秀燕說，龍興宮迄今已有144年歷史，主祀天上聖母，俗稱「食水嵙媽」，威靈顯赫、香火鼎盛，長年庇佑石岡及山城地區市民，為當地重要宗教信仰中心；特代表市府前往祝賀，希望香火繼續興旺，成為台中市山城信仰、觀光、教育、文化及休憩重要場所；她也感謝龍興宮主委劉明火帶領宮務幹部，秉持天上聖母慈悲為懷、救世濟民的精神，為地方服務。

盧秀燕提到，市府恢復65歲以上長輩健保補助，9成長輩一個月826元、一年近萬塊的健保費，完全免費，減輕年輕人負擔；另為鼓勵年輕人願生樂養，積極推動「公托公幼倍增」計畫，今年起生育津貼一胎更倍增至2萬元，「生越多、補助越多」，打造更友善、宜居的幸福城市。

市府相當重視石岡區發展，設置公設民營石岡托嬰中心；推動中91線岡仙巷修復建設；整修土牛運動公園；舉辦吸引超過數十萬人參加的「石岡熱氣球嘉年華」，也為石岡區創造商機及文創經濟，活絡在地觀光與經濟發展。

民政局強調，石岡龍興宮自創建以來，經歷多次天災，但附近食水嵙、嵙尾、十份、仙塘坪等四庄人畜卻均安，在地民眾有感於神佑，信仰日篤，香火日益鼎盛。宮廟修繕落成後，將提供信眾更好的參拜環境，期望未來繼續庇護市民，發揮穩定人心及安定社會力量。