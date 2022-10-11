兩岸是否已經瀕臨戰爭邊緣，國防部長邱國正今（11）日表示，兩岸情勢的確嚴峻，這是前所未有的；邱國正更提到，8月初後，中共聯合軍演頻次都較以往大很多，到目前中共各型機艦在台海周邊戰備警巡都沒停過。對此，前立委沈富雄今日就提出了3點猛轟，直言「不要一天到晚聽民進黨、邱國正鬼話」，引發討論。

沈富雄今日在網路節目《少康戰情室》中表示，中國大陸營造新常態選台海「是要演給老美看的，不用太緊張」，沈富雄更說，蔡英文總統這次的國慶文告，就是要「為國護土」，而民進黨說的作法到底有沒有效？沈富雄開始逐條檢視，「防禦性武器？沒效」、「不對稱戰爭？沒效」、「全民皆兵，男女同上戰場？沒效」、「延長役期？更沒效」、「國機國艦國造？沒效」。

沈富雄更強調，那什麼才有效？「張忠謀的護國神山有效」，但只有這個還不夠，還要「擁有毀滅性武器，但不能用」，最後「不踩台獨紅線」，所以現在民進黨和國民黨都沒人踩台獨的紅線，沈富雄最後也說「不要一天到晚聽民進黨、邱國正鬼話，國民黨應該要這樣講『2024年讓我執政的話，大家都不用當兵，徹底廢除徵兵制』」。