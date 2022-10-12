中國國民黨今（12）日召開記者會，針對黨籍基隆市長候選人謝國樑的「金星借貸事件」進行澄清及提供證據。謝國樑強調，這是一件清楚、清白、坦蕩的事件，從頭到尾他都用輕鬆想法面對，可惜遭民進黨鋪天蓋地的造謠抹黑，硬要把沒有的事情說成有，「呼籲市民朋友一起抵制民進黨這種惡質的選舉手段，還給國人一個乾淨優質的選風」。

謝國樑今日與國民黨秘書長黃健庭、副發言人楊智伃及伯衡法律事務所律師陳宗豪等人一同召開記者會，提供多項證據打臉民進黨的烏龍爆料、抹黑造謠。黃健庭指出，民進黨是選舉奧步慣犯，且近日更有一連串串荒腔走板的執政，為了挽救選情才胡亂栽贓誣陷、亂扣帽子，甚至動用國家機器、媒體及網軍，根本是「奧步一條龍」。

謝國樑則清楚呈現整起事件的順序，包括借貸款項的時間、協議，及與此事件有關的公司等，並強調先前檢方的調查都認定他未參與犯罪，更從未以任何身份被傳喚，因此只是一起單純的借貸行為。

謝國樑說，當時他卸任公職人員後在民間企業工作，包括《我的少女時代》、《想見你》等知名影視製作，都是他在民間企業的投資行為，是合法的商業行為，可惜民進黨卻故意以公務員身份牽扯，「今天特別提供這些由律師及會計師認證的文件，目的就是要向社會大眾說明清楚，就是要打臉民進黨這段時間一連串荒謬離譜的烏龍指控！」