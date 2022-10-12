桃園市議員參選人凌濤日前在臉書抨擊民進黨桃園市長參選人鄭運鵬確診後，於自主健康管理期跑了多場選務活動，質疑鄭運鵬違反防疫規定，要求桃園市衛生局開罰。國民黨桃園市長參選人張善政今談及此事，直呼鄭運鵬、桃園市長鄭文燦及民進黨台北市長參選人陳時中是「北桃三結疫」。

張善政說，防疫的規定是白紙黑字，鄭運鵬就是輕忽防疫，更替陳時中、鄭運鵬及鄭文燦起了1個綽號是「北桃三結疫」，疫是疫情的疫，叫做「北桃三結疫」。