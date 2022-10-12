國民黨桃園市長參選人張善政今出席八德區競選總部暨婦女後援會成立大會，競選總部主委呂玉玲、北區主委萬美玲等人也到場站台力挺。（陳夢茹攝）

國民黨桃園市長參選人張善政拿出蔣萬安與鄭運鵬做對比，認為蔣萬安沒有因為選舉就缺席立院行程，更送鄭運鵬「選前不缺席，選後就躺平」。（陳夢茹攝）

國民黨桃園市長參選人張善政今出席八德區競選總部暨婦女後援會成立大會，談及民進黨桃園市長參選人鄭運鵬在立法院上個會期零提案外，近期又缺席，他拿出台北市長參選人蔣萬安做對比，認為2人都是立委、都在打選戰，卻唯獨鄭運鵬頻缺席，諷刺說道「選前不缺席，選後就躺平」，另也宣布上任後會成立婦幼局，照顧婦女及學前兒童，細節將於明天公布。

張善政直呼，鄭運鵬上個會期在立法院零提案，最近立法院的質詢又完全沒有出席，拿個對比給大家參考，蔣萬安在台北也在選市長，他在立法院有完全缺席嗎？沒有。地方的選民經常看不到鄭運鵬、找不到鄭運鵬，鄭運鵬又在立法院完全缺席，這樣的表現怎麼讓市民放心認為他是可以選市長的人選？想送給鄭運鵬1句話「選前不缺席，選後就躺平」。

張善政說，非常感謝婦女朋友的支持，未來若上任後會對桃園的局處做盤點，準備要成立婦幼局，照顧婦女及學前兒童，讓他們的福利更受到保障，細節明天將開記者會向市民報告。

此外張善政另提及，市長鄭文燦市長不斷說我唱衰桃園，不過我最近指出來的都是桃園許多問題，這都是事實，也是為桃園好，鄭文燦卻說我是唱衰桃園，我覺得這是綁架桃園市民、情緒勒索，如果他用這種態度面對，如何能夠好好的監督市政？難怪市政都不會進步。