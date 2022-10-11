根據公督盟統計11位帶職參選立委出席立院口頭質詢的統計情形，桃園市長參選人、立委鄭運鵬至今未參加過任何一場所屬委員會召開之會議，桃園市長參選人鄭寶清痛批，這是非常離譜的政治失職行，已經愧當桃園立委職務，既無法「一心二用」處理好選舉與立委職務，應當辭去立委職務來參選桃園市長。

鄭寶清說，鄭運鵬若不辭職不僅對不起桃園的選民，浪費人民的納稅權益，同時也無法表現好參選市長所應做到的選舉政策攻防，辜負了桃園市民的政治期待，反而導致了可能兩頭落空的政治結果，倒不如做好參選市長工作辭去立委職務為宜。

他又說，鄭運鵬在桃園2任立委任內，幾乎很少出現在選區作選民服務，甚至也在第一任立委任內在桃園並無固定住所，幾乎都住在台北，等到第二任立委時候雖然搬到桃園來居住，卻住在非其選區的豪宅裡頭，鮮少與桃園市民打交道，在其選區的選民早已怨聲載道，並質疑批評這哪裡是「勤政」的立委呢？簡直就是嚴重「懶政」的政治標竿，難怪在立法院也幾無政治表現，只會厚顏無恥地剽竊他人辛苦努力耕耘有成的政績。

鄭寶清表示，這種「無心也無力」服務桃園市民且心態可議的政治過客鄭運鵬，如今竟然也因為林智堅的退選而要參選桃園市長，本身就是嚴重的政治投機取巧，只因為桃園市長鄭文燦的「利益共同」欽點為接班人選形成暗黑勢力的共犯結構，凡事都只能仰賴鄭文燦鼻息而苟活投機，難道就真的能夠好好地為建設大桃園，為服務桃園市民而真心努力拚搏、打拚嗎？真的令人相當地懷疑！

鄭寶清說，自己「在地、在行、在心」，絕對是把命拿來拚的正港「城市CEO」，為桃園市民的未來幸福全力往前衝，「做什麼就像什麼」，不會一心二用、三用...，也不會心猿意馬搞投機取巧的政治詐騙或唬弄老百姓，奉勸鄭運鵬立委既然早已做不好立委的正常工作，甚至早就「志不在此」！就趕緊辭掉立委職務來好好參選市長吧！別想選不上市長又回去做早已嚴重「不稱職」、「不負責任」的過客立委，辜負了桃園八德、蘆竹選民的「無辜又傷心」殷切期盼。