民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今天參加鄭運鵬桃園勞工後援會成立大會，鄭運鵬發表9大勞工政策，希望更照顧勞工，呼籲大家力挺鄭運鵬，讓勞工得到更好的照顧。桃園市長鄭文燦也說，桃園傳統是疼惜勞工、支持工會，讓鄭運鵬延續其政策。

鄭運鵬在鄭文燦陪同下進場，鄭文燦表示，桃園有117萬人投保勞保，以人口計算勞動參與率超過6成。鄭文燦提到，雖然職務有結束、有交棒，但是照顧勞工、工會，鄭運鵬一定不打折扣。他說，桃園在勞工照顧政策一向走在前面，因為有工會，預算運用都花在刀口上。鄭文燦說，桃園重視勞工照顧，如退休金提撥、勞資會議輔導成立、工會組織、勞檢、就業服務、職業訓練、職災保障、勞保協助業務等等，桃園傳統是疼惜勞工、支持工會。拿到勞動業務考核第一名，當之無愧。

鄭運鵬公布9大勞工政策，包含定期會議建立溝通平台，聯繫會議跨局處協助解決需求，促進勞資對等協商。支持工會各式活動，協助辦理多元育樂活動，規畫專責單位整合辦理業務。加強勞檢員專業教育訓練，建立勞檢員及工會溝通平台，強化熟悉各產業現場狀況。

另外則有提升調解品質及便利性，逐步提升在地調解，法律諮詢等服務。設置就業服務據點，強化在地就近就業諮詢服務。鼓勵各族群就業，中高齡再就業獎勵金加5000元共1.5萬。主動聯繫、輔導、追蹤女性、身心障礙者就業，擴大辦理職訓專班。

此外還有孕婦陪產（檢）好安心，給予弱勢懷孕女勞工指定陪產（檢）補貼。青年就業再進化，就業單一窗口服務，桃園青年未滿30歲投入缺工產業穩定就業滿1年，加考證照可領8.5萬元。勞動教育向下扎根，推廣勞動教育，提升整體勞動意識。