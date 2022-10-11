桃園市消防局第一大隊三民分隊原先專責救護，不過日前改制為一般分隊，也需要負責救災。新任分隊長由原圳頂分隊分隊長黃柏豪接任，隊員從19人增至32人，轄區為火車站前、桃園市府、桃園巨蛋一帶。

消防指出，因應人口增加，三民分隊由專責救護分隊改為一般分隊，成為桃園區第5個有行政轄區的消防分隊。隊員人數原先19人，從其他分隊抽調，增加至32人。主要轄區是火車站前、市府、巨蛋一帶，幾乎是桃園主要商業區。原本該處主要是桃園消防分隊轄區，經調整後桃園分隊壓力大減。此外明年3、4月也計畫成立埔子分隊，目前廳舍還在興建中，預計明年2月完工。

接任的黃柏豪是中央警察大學消防學系82期畢業，畢業後分發至桃園市消防局救災救護指揮中心，主要負責新聞媒體連繫，之後調任第4大隊圳頂分隊擔任分隊長，期間通過火場安全訓練及化災指揮官班訓練，而圳頂分隊轄區有國道3號高速公路及台66線快速道路，車流量大，車禍事故較多，也因此累積許多救災經驗。

黃柏豪說，三民分隊救護量為全桃園之冠，也因此培育、鍛鍊不少救護人才，轉型為一般分隊增加了救災的能量，相信能為市民帶來更多的守護及強大的保障。他也說，三民分隊轄區人口約5萬人，與圳頂分隊差不多，但圳頂轄區以住宅為主，三民轄區則是商業區，勤務也相當繁雜，火警特性略有不同，會盡快熟悉環境。

此外桃園市消防局第4救災救護大隊11日上午舉辦圳頂分隊長佈達典禮，由第4救災救護大隊大隊長郭百倫擔任典禮主持人，​新上任分隊長岩南山，從警察專科學校專27期畢業後，由基層消防隊員出發，於台中市政府消防局服務期間，經歷各類第一線救災救護行動。