近期兵役延長消息，引發各界熱議。國防部部長邱國正坦言，兩岸情勢嚴峻程度是他從軍40年前所未見；國安局局長陳明通卻說，總統蔡英文任內不會發生台海戰爭，兩人說法截然不同。港媒評論認為，邱昨（12）日特別表明「自衛反擊第一擊後就是開戰」，此說法顯然是對當前情勢不樂觀，軍方恐欲藉相關言論對民進黨發出提醒，因為他們真的急了。

香港媒體《中評社》今日評論表示，邱國正與陳明通兩人都是昨日上午在立法院備詢，邱坦言當前兩岸局勢之嚴峻是他從軍40前所未見，甚至1996年台海危機都沒現在這麼嚴重，邱面對兵役延長問題也確切回答；反觀陳明通，卻還是相當有把握的說，蔡英文任內兩岸不至於開戰，8月圍台軍演我們一定要提高警覺，「但是打登陸戰爭，不會這麼快，可能是2027年」。

評論直言，邱國正、陳明通兩人皆屬國家安全最高部門，都是「可通天」的核心層級，完全可掌握最新情勢，理當不會出現這麼大的落差，唯一可解釋的說法是：邱是職業軍人，陳是民進黨政務官，兩人的說法或許與他們的出身及利益考量出發點有關。

對此，評論分析，陳明通已不止一次強調蔡英文任內兩岸不致於開戰，不但與邱國正說法不同，也與行政院院長蘇貞昌日前表示，官方已在準備各種戰備物資，糧食可撐一年等有所落差。從邱的反應可見，軍方顯然對陳的論調並不認同，才會那麼著急。尤其年底大選對民進黨不利，最後為挽救選情恐加碼大賣「芒果乾」，邱最近第一擊、延長役期說法的大動作，可能代表軍方對民進黨的提醒，要他們莫衝過了頭，讓站在最前線的軍人做無謂犧牲。