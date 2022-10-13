沉不住氣了？民眾黨主席柯文哲與親民黨主席宋楚瑜在國慶典禮零互動，被解讀「白橘心結」未解。台北市長候選人黃珊珊11日被問到宋楚瑜未表態力挺動怒表示，大家為何不去討論總統府前祕書長蔣孝嚴沒有幫蔣萬安站台。國民黨台北市議員鍾沛君12日在《大新聞大爆卦》節目表示，黃珊珊可能因選情膠著有點沉不住氣，但有許多四兩撥千斤的說法，最不優的應對就是再開一條戰線，等於把自己跟周玉蔻連結在一起了。

黃珊珊曾透露，與宋楚瑜關係如同父女，因宋遲未表態支持黃珊珊，引發揣測。黃珊珊表示，大家都是有智慧的政治人物，「我一直覺得很奇怪，為什麼大家不去討論蔣孝嚴為什麼到現在沒有幫蔣萬安站台？為什麼每天討論宋主席？」柯文哲聞言隨即緩頰幫腔說，蔣孝嚴不站台是因為身上掛很多「炸彈」，並稱已向宋楚瑜說找時間好好談談

鍾沛君表示，黃珊珊是這樣子，選舉如果選到很有信心，會容光煥發，什麼議題來都能很從容應對。可是當你開始有點沉不住氣，有點膠著的時候，某種程度是你的選情，你心裡知道，你有那樣的壓力，不由自主，因為又很累，會把它表現在外面的外顯行為上面。

「珊珊口才便給，她過去一直以來給我的印象是這樣，我不知道為什麼昨天她被問到這一題(宋楚瑜)，會突然脫口而出？」鍾沛君指出，坦白說，再開一條戰線的打法，並沒有解決她人正處在的這一條戰線，她其實可以很淡淡地說，現在選台北市長的人是她，這是她自己的選戰，所以當然是她自己來就好了，有太多太多這種四兩撥千斤打太極的方法了，這裡面最不優的就是再開一條戰線，等於把自己跟周玉蔻連結在一起了。