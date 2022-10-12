高揚凱日前競選總部成立造勢非常成功，讓他更受矚目。（高揚凱競辦提供／游念育台北傳真）

高揚凱競選總部將半年來他及幕僚團隊腦力激盪的論述重點加以彙整，推出「戰，就對了！」小冊子，讓選民認識「戰鬥凱」。（高揚凱競辦提供／游念育台北傳真）

台北市大安、文山區議員參選人高揚凱自參選以來，對政治及公共議題用心觀察、見解獨到，從臉書、評論到電視政論，把握每一次發言機會，直球對決塔綠班，揭發落跑選市長陳時中劣跡斑斑的防疫「走鐘」決策黑歷史。大選進入倒數階段，高揚凱競選總部將半年來他及幕僚團隊腦力激盪的論述重點加以彙整，推出「戰，就對了！」小冊子，讓選民認識「戰鬥凱」。

「戰，就對了!」小冊內文共64頁，分為「喚醒國民黨戰魂」與「下架塔綠班」兩大單元，是頗具分量，是很不一樣的文宣，散發對象鎖定知識藍、理性藍及中間選民，展現出一種有別於「激情對抗」的理性批判力道。

高揚凱在論述中提及自己的參選動機，就是「為壯大國民黨而戰、為終結塔綠班亂象而戰、為鄉親安居樂業而戰」；並指出「如果國民黨不要阿斗，塔綠班不敢橫著走，老百姓就不需因政府防疫失靈而老往家裡躲」

高揚凱也引用100年前德國政治社會大師韋伯的視野，觀察當前台灣民主政治亂象，批判台灣政治充斥「虛榮感作祟而操弄民粹的煽動家」，高揚凱期許自己未來成為韋伯所說「熟慮行動後果並為其負責的以政治為志業」的一員。

高揚凱表示，在今年之前他是在企業界工作的上班族，雖然是定義上的「政治素人」，但絕對不是「吃素的」；他經常留心、思考政治時事與議題，面對不公不義的現象，總有一股難以壓抑的衝勁，期待自己能發揮一些撥亂反正的作用，加上大安文山區近30年來，沒有選出真正在地子弟的議員來為鄉親發聲，為了彌補這個遺憾，高揚凱決心參選。

高揚凱認為，目前我們遇到很多重大問題，追本溯源要從政府政策面上去找解方，才能為大眾「解決問題」，「戰，就對了！」小冊，集結了半年多來對時事議題與政策面的建言與評析，他勇於將自己的政治理念和主張公諸於選民面前，盼透過這本書讓鄉親朋友因認識他、認同他、進而投票支持他。

雖然是政壇新人，在競選上面對種種的不利因素，但高揚凱參選以來，「人設」清楚、文宣創意不斷，一直引起關注，包括之前「時鐘膠囊封存他30年」戶外看板，到最近引起索取熱潮的「走鐘部長幹話王撲克牌」獨門文宣小物，52張牌面集結陳時中各種自我感覺良好的「金句」，不僅媒體關注，也成功引起熱議。

這次高揚凱團隊又接續推出「戰，就對了！」小冊，將參政理念系統性的向「頭家們」報告，可望迎來另一波話題聲量，日前競選總部成立造勢非常成功，讓高揚凱更受矚目，從陸戰到空戰，他準備好了，處處展現必勝意志。

高揚凱不敢大意，戰戰兢兢，全力衝刺，他呼籲所有支持者，一定要具有危機意識，每個支持者再幫忙他多拉3票、5票、10票，毫不放鬆的奮戰到最後一刻，才是順利過關的保證。