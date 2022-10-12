年底台北市長選戰備受各界關注，一份在台北市綠營優勢選區之一的大同區所做之最新街頭民調顯示，爭議纏身的民進黨候選人陳時中，支持度再度吊車尾。

時常進行選舉街頭民調的YouTuber「桃園孫先生」，10日前往大同區進行關於台北市長選舉的支持度調查，最終國民黨候選人蔣萬安得到31票，排名第一，無黨籍候選人及陳時中則分別得到24、18票。

投給蔣萬安的民眾認為他「年輕正直」、「立委做得不錯，給個機會」、「人品不錯」；投給黃珊珊的民眾表示她「說話實際」、「喜歡她的政見」、「廉潔」；而投給陳時中的民眾則覺得他「防疫做得不錯」。

另外，根據《美麗島電子報》昨（11）日所公布的台北市長選舉最新民調，蔣萬安的支持度為29.6％、黃珊珊28.1％、陳時中27.8％，而若是「陳時中被棄保」，支持度則會變成黃珊珊42.7％、蔣萬安32.9％，陳時中則僅有6.3％。