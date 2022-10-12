距離九合一大選剩下不到兩個月，「首都」更是兵家必爭之地。《美麗島電子報》11日公布10月台北市長選舉相關最新民調，從支持度方面可以看到國民黨候選人蔣萬安為29.6％、無黨籍黃珊珊28.1％、民進黨陳時中27.8％，但該份民調更分析，若是「陳時中被棄保」，那就變成黃珊珊是42.7％、蔣萬安32.9％，陳時中則僅有6.3％。

根據《美麗島電子報》10月台北市長選舉相關最新民調指出，台北「三腳督」候選人的好感度，與上次在3月的調查中比較可以得知，蔣萬安3月好感度為46.7％、10月為46.6％；黃珊珊3月為40.6％、10月為48.8％；陳時中3月為45.4％、10月為33.5％。同時該份報導更指出，若是台北市發生棄保，「在投票前1天，您發現只有黃珊珊和蔣萬安有可能會當選台北市長，那會投票給誰？」結果顯示，黃珊珊支持度瞬間變成42.7％、蔣萬安則爲32.9％、陳時中則變成6.3％、童文熏變0.1％，而其他8位參選人則未被受訪者提及，表示不投票或投廢票的有11.5％，未明確回答的有6.5％。

同時該份報導也分析了「在投票前1天，您發現只有陳時中和蔣萬安有可能會當選台北市長，那會投票給誰？」結果就變成蔣萬安48.2％、陳時中34.5％、黃珊珊4.4％、童文熏0.1％，有8位參選人未被受訪者提及，表示不投票或投廢票的有8.5％、未明確回答的有4.4％；若是「在投票前1天，您發現只有陳時中和黃珊珊有可能會當選台北市長，那會投票給誰？」結果顯示黃珊珊53.6％、陳時中28.0％、蔣萬安3.8％、童文熏0.2％，另有8位參選人未被受訪者提及，不投票或投廢票的有9.2％、未明確回答的有5.1％。