沒比較沒傷害！針對近日民進黨台中市議員批評台中市長盧秀燕的滿意度輸給宜蘭縣長林姿妙，國民黨新北市議員葉元之則反酸，民進黨新北市長候選人林佳龍4年平均滿意度不及格，只有53.6分，而盧秀燕則為62.4分，直指台中市政就是被林佳龍搞爛的，盧秀燕則逐步在改善台中的體質。

葉元之今(11日)在臉書以「民進黨台中市議員，狂打臉林佳龍」為題發文表示，最近民進黨台中市議員狂上看板，說「無法接受」盧秀燕的滿意度輸給林姿妙，因為根據天下雜誌的調查，林姿妙排第15名，盧秀燕排第17名。

「但我是不太了解，綠營台中市議員不能接受盧秀燕，為何能接受林佳龍。」葉元之指出，在同個雜誌所做的民調中，林佳龍4年平均滿意度不及格，只有53.6分，而盧秀燕則為62.4分，且盧秀燕最近2年滿意度平均超過70分，有大幅的進步。

葉元之強調，台中的市政，就是被林佳龍搞爛的，而盧秀燕則逐步在改善台中的體質，恭喜台中市民有個好市長。綠營台中市議員去提天下雜誌民調，就是哪壺不開提哪壺，狂打臉林佳龍，這要正在選新北市長的林佳龍臉往哪擺？林佳龍喊出「新北大翻新」口號，但其實自己搞亂台中，也革新不了交通部，每次都是被迫離開職務，新北市民要睜大眼睛。