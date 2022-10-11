新北市長侯友宜選舉辦公室今舉行記者會，統整民進黨新北市長參選人林佳龍提出政見，一年要多花新北市300多億元預算，批林狂開「芭樂票」。新北市議員參選人呂家愷表示，林佳龍神隱不敢回應，底下小雞只能氣急敗壞喊告，根本是無力反駁、惱羞成怒。

呂家愷指出，林佳龍「改選」新北市長後，完全不了解新北市，把抄襲政見當原創，他今天與立委洪孟楷、侯友宜選舉辦公室舉行記者會，揭露林佳龍提出的「大撒幣」政見，不僅沒有規畫，還亂開芭樂票，每年預估多耗費300多億元預算，無疑是挖東牆補西牆，毫無幫助。

呂家愷說，林佳龍提出的溪北捷運，根本是新北市府規畫中的五泰輕軌加上泰板輕軌，根本是借殼上市，林佳龍記者會公布的捷運路線圖，還將「輔大」、「新莊」站順序搞錯，根本是「抄還抄錯，丟人現眼」。

另外，林佳龍喊出的成家基金也與台北市長柯文哲曾提出的結婚基金極為類似，另外還有「新北文化季」、「淡江大橋跨年活動」等，林佳龍也只是跟著新北既有政策。

呂家愷呼籲，林佳龍想抄、想學新北市好的政見都沒有問題，但對於亂撒幣提出的政見，應該好好面對質疑，告訴民眾錢從哪裡來，最重要的是跟民進黨好好溝通，修財劃法解決新北市人均預算過低問題，這才是林佳龍唯一能幫助到新北的地方，不是講道理講不贏，母雞神隱，只能派小雞出來擦屁股，對於綠營動輒抹黑或是濫訴的負面選舉方式，民眾已經受夠。