民進黨台北市議員王世堅10日與交情不錯的無黨籍台北市長候選人黃珊珊在活動巧遇，互動引發關注，民進黨台北市長候選人陳時中第一時間受訪回應「黨有黨紀」，黃珊珊也大酸「陳時中先生突然人設改變成為黨主席了嗎？」對此，前立委郭正亮今（12）日更爆出了「陳時中最大問題」，直言「選舉不是這樣的」，引發討論。

郭正亮今日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，其實王世堅跟黃珊珊真的是好朋友，所以才說「感性上支持黃珊珊，理性上支持政黨提名候選人」，王世堅這樣講就代表在兩個人之間都有情誼，但郭正亮也強調「可是王世堅跟陳時中是沒有私人情誼的，這樣講陳時中可能會做出別的解讀，因為很多人不會像王世堅這麼誠實」。

郭正亮也直言，陳時中對選舉就是還沒適應，因為他是政務官出身，不是民意代表出身，已經習慣了當領導人的樣子，「很少看到立刻轉換能適應的，官越大越難，防疫指揮官有多高，而現在陳時中跑市政要選舉，誰會對你客氣，我討厭你直接就講出對你的不滿」。郭正亮也猜測，「陳時中可能心裡不舒服，但要走民選這條路，就是要設身處地站在老百姓那一邊」，「陳時中一直沒有適應，這表示真的跟群眾有點遠，就急就章要來選舉，選舉不是這樣的啦，你的動作老百姓是感受得到的，不是用看的，他現在最大的問題就是這個」。