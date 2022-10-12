無黨籍台北市長參選人黃珊珊，日前被問及親民黨主席宋楚瑜未表態力挺一事卻反問，大家為何不討論前總統府祕書長蔣孝嚴，未幫蔣萬安站台？民進黨副秘書長林鶴明12日接受專訪時指出，黃珊珊扯到蔣萬安父親，挑撥別人父子感情，暴露她自身言行的矛盾。他更批評，黃珊珊曾任台北市長柯文哲的副市長，實際上屬於執政方，如今用無黨籍參選，其實是想裝在野。

林鶴明在節目《齊有此理》說，面對宋楚瑜未力挺自己的疑問，黃珊珊大可以直接感謝宋楚瑜對她的栽培，實際上卻是轉移焦點、不正面回答問題，反而扯到蔣萬安父親，挑撥別人父子感情，這不只暴露黃珊珊自身言行矛盾，也是對黃珊珊人設而言，很特別的一次操作。

談及黃珊珊、蔣萬安競選團隊表現，林鶴明強調，「今年誰講棄保，就不要投他」，候選人利用棄保效應掩蓋市政議題討論，是最投機的操作。或許蔣萬安與國民黨都期待棄保效應發生，但若候選人靠棄保當選市長，難道之後棄保的對象會是市民嗎？

林鶴明認為，每天說棄保的人模糊市政焦點，也規避談論政見的責任。市長候選人提出政見是基本，也許陳時中提的政策，各界有不同意見，但黃珊珊與蔣萬安都應該攤開自己的政見，對市政做出實質討論。

談到黃珊珊，林鶴明批評，黃珊珊曾任柯文哲副市長實際上屬於執政方，如今用無黨籍參選，其實是想裝在野。黃珊珊應該告訴大家，她對於大巨蛋、社會住宅、南港交通等市政計畫，是否與柯文哲不一樣？

林鶴明進一步說，黃珊珊擔任副市長任內，柯文哲在《天下雜誌》施政滿意度排行22名，某種程度上，黃珊珊也算是22名的副市長，黃珊珊也應該說服大家，她不會當22名的市長。否則只是延續柯文哲施政，台北市不會有進步空間。