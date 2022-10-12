鹿死誰手未定之天？民進黨台北市長候選人陳時中爭議不斷，不少評論認為陳時中已出局，國民黨候選人蔣萬安穩當選，綠營已放棄台北。但媒體人陳揮文今(12日)在《新聞大白話》節目中強調，國民黨北市議員王鴻薇曾說民進黨準備了4道菜給蔣萬安，一道菜都還沒上，不要高興太早。九合一選舉誰拿下台北就算誰贏，民進黨最後一定會把資源全部灌在台北市，奧步全出時，蔣萬安應參考張善政、高虹安在桃園、新竹被攻擊的狀況做好準備。

陳揮文表示，王鴻薇曾說，民進黨準備了4道菜給蔣萬安，請問哪一道上菜了？民進黨開始動手了沒？沒有啦！民進黨還沒開始打，針對台北市的部分，民進黨是不會放棄的，因為台北市的資源太重要了，就如同蔡總統講的，這是20幾年來民進黨最有機會拿回台北市的時候。

「她(蔡英文)怎麼可能說，欸，陳時中我不要了，丟包了，陳時中的幕僚整個拋棄他了什麼的，到底在亂七八糟什麼東西啊？」陳揮文強調，民進黨一定最後會把資源全部灌在台北市，因為台北市誰贏了就算誰贏了，沒有人在看中南部花東那些，誰台北市拿下來，誰就算今年的年底贏了。

陳揮文指出，還沒有到最後的選戰階段，民進黨根本就還沒出菜，目前民調領先的蔣萬安也不能放鬆，不要太高興，因為民進黨的奧步。蔣萬安應該去看看張善政，他在桃園是怎麼被修理的，高虹安在新竹是怎麼被修理的，這些東西如果迴力鏢打在他身上之後，他準備好了沒？「我覺得齁，他沒有準備好。」