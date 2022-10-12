國防部長邱國正日前指出，預計在年底之前就會公布兵役延長的消息，引發各界熱議。《盧秀芳辣晚報》節目今(12日)進行街頭訪問，不少人說「真的很浪費時間」、「我身體會扛不住」、「延長了還是註定打不贏啊」、「他們(政客)抗中，我們保台啊！」，也有人贊成「4個月就像去度假，訓練也沒訓練到」，但更有人指出「幹嘛一定要聽美國的呢？，應該台灣自己決定」，對兵役延長議題各有想法。

晚報小編記者「辮子妹」張卉林進行街訪，針對國防部長邱國正表示兵役確定要延長，民眾怎麼看？街頭民眾表示：「我想要4個月就好了，1年太長了啦！」、「(女)有點久」、「我不想去當兵」、「沒用吧？那應該是去掃地的」、「(女)我覺得1年是有點浪費時間」、「真的很浪費時間」、「不太行啊，我身體會扛不住，太累了」、「可以改到(民國)95年(生)的人就好，94年不要，我當4個月就好了」、「我不想當1年的光頭」。

也有人說，「說難聽一點，上(戰)場不管當多久(兵)都是輸啊」、「對啊，都是砲灰，當1年還是4個月都是上去20秒就被打死了」、「當兵就是在掃地啊，當1年不一定會比較好」、「反正抗中保台也不是那群政客在保台，有差嗎？打過來(政客)都先跑了，他們抗中，我們保台啊！所以為什麼要浪費時間去當兵？」、「我們打不過啊，延長了還是註定打不贏啊，我們的常備役跟後備役加起來那麼少」。

還有人強調，「兩岸關係不用搞得那麼緊張啊，因為大家都是很和平的一個國家，為什麼一定要打仗呢？」、「(女)那以後我兒子不是要當很久的兵？害怕他被欺負」、「選前不會公布，就...怕影響選情吧？」

不過也有民眾贊成兵役延長：「我當然是贊成啊，因為我當過兵啦，我當2年的兵」、「(女)我覺得有能力就去當啊，沒當過兵的男孩子不是男人」、「(女)你只有當4個月的兵是要幹嘛的，去那邊玩的喔？」、「(女)4個月其實是不夠啦，不覺得足以對抗外力」、「4個月就像去度假，訓練也沒訓練到」。

至於美國建議台灣兵役延長？「台灣應該要有自己的想法啊，美國說什麼我們就去做，好像...因為我們也不是美國的啊」、「我覺得說美國不能影響台灣任何事情啊，應該台灣自己決定，幹嘛一定要聽美國的呢？」、「不要接受他們的建議就好啦，維持現狀就好，我們立場要堅定啊」、「反正從頭到尾都是美國在搞爛攤子，啊不就是為了維持它在世界上第一的霸權？」、「可憐的還是老百姓啊，(戰爭)死的還是無辜的老百姓」。