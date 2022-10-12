美國貿易代表戴琪11日在芝加哥參加美國全國企業經濟協會（NABE）年會時表示，影響美國及其他國家通貨膨脹的因素是複雜的，取消對中關稅對抑制通膨作用並不大。

美國之音報導，談及拜登政府為何不取消對中關稅以緩解通膨時，戴琪說，無論這些特定關稅可能發揮什麼作用，這個作用是非常小的；但這些關稅在美中關係的戰略調整中，卻扮演重要的角色。

戴琪強調，在很多方面，美國與中國之間的挑戰不是一夜之間發生的，它們已經醞釀多年。她認為，在應對中國時，不該對下一步應做什麼感到不耐煩或過於焦慮，而必須考慮到一系列重要的戰略考量。

戴琪也承認，美國商界及美國的亞洲盟友對拜登政府保留川普時期對中加徵的關稅有不同看法，但她再次強調，維持這些關稅有其它的戰略考量。

此外，當戴琪被問到對當前台海緊張局勢有多擔心時，她沒有直接回答問題，而是從貿易的角度表達看法。她說，中國與台灣都是美國重要的、不可忽略的貿易夥伴。她表示，美國正在做的是根據美方與這些經濟體的特殊關係量身訂製經濟接觸計劃。

戴琪強調，貿易政策始終處於外交政策、國家安全政策和經濟政策的交叉點，因此在制定貿易政策時，要確保它與其他政策目標保持一致。她指出，「就亞洲、印太而言，這是一個極具活力的地區，有很多機會，但也有很多挑戰。 這就是為什麼一個穩定、一致、專注、負責任的方法如此重要的部分原因。」