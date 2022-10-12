經濟部長王美花(右)第二次進入駐美代表處歡迎外賓的雙橡園，與前副總統陳建仁(左)、駐美代表蕭美琴(紅衣者)開心寒喧。(圖／王玉樹攝)

台海危機美方憂半導體斷鏈。經濟部長王美花率團赴美，台北時間12日先參與一場企業論壇，後又到美國重量級跨黨派外交智庫「智庫戰略暨國際研究中心」(CSIS)發表演講，對於來賓關切的台海緊張半導體斷鏈危機。她向中國政府喊話，如封鎖無法供應，不僅日、韓，甚至連中國經濟都會受到非常大傷害，任何一個理性的領導者，都必須要三思。

晚上她再趕往駐美代表處在華府雙橡園舉辦的台灣形象展廠商接待酒會，與前副總統陳建仁、駐美代表蕭美琴相見歡，並對出席貴賓重申台灣半導體產業對全球經濟的重要性。

「科技貿易暨投資合作架構」（TTIC）本周在美國首府華盛頓DC舉行，會前我方先舉行一場企業論壇，由半導體相關業者、雲端及網通設備、電動車、ICT及汽車產業參與。

王美花以「夢幻隊」形容台美產業合作，指在半導體方面，美國設計，台灣製造，是全球最有效率的生產模式。在電動車領域，我們在ICT上的基礎，可以轉化為中控電腦及顯示器技術的優勢，打造高效率供應鏈。在下世代通訊，台灣具有的硬體優勢，也可以成為美國電信、雲端服務商的夥伴。

在CSIS上，王美花則發表「從經濟角度說明台灣對世界至關重要」專題演講，以「世界需要台灣，台灣需要世界」12字訣為軸，強調台灣半導體產業有全球最先進的製造模式，超過1000家完整的供應鏈廠商，其生態系幾乎無法複製或取代。讓台灣維持最有效率生產，才是對全球經濟利益最有效的保護。

演講完後，智庫來賓提問也都圍繞在半導體問題上，紛紛關切台灣如遇到風險，怎麼確保供應，以及台灣因應方式等。

王美花回應，全球最先進製程主要都在台灣，台灣週邊海域是世界最忙碌的航道之一，一旦台海受到威脅或發生危機，無法供應，不僅日本、韓國，甚至連中國經濟在內，都會受到非常大的傷害。任何一個理性的領導者，都必須要三思破壞區域穩定的行動。

王美花強調，讓台灣可以繼續供應高科技產品給全世界，不是繁榮台灣、繁榮美國，也是繁榮中國，希望大家都能和平相處。