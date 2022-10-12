誰在玩棄保議題？台北市長選戰「棄保」話題引發熱議，國民黨台北市議員鍾沛君12日在《大新聞大爆卦》節目指出，綠營調查得知目前在政黨喜好度上，最大的板塊是討厭民進黨，所以要裂解此板塊造成分散投票從中得利。而觀察誰在興致勃勃回應棄保議題，其實就是陳時中跟他的團隊，因為陳時中打不好正規選戰，只好用攻擊別人的方式，但台北市民可能沒有陳時中所期待的這麼笨。

「陳時中為什麼要操作棄保？」鍾沛君指出，今年台北市選民可能會看得眼花撩亂，過去棄保可能在選舉很近的時候才會發生，而且就是一種棄法，棄誰保誰。今年不是，今年是一個花式棄保，你會看到棄蔣保黃、棄黃保蔣，有各式各樣的說法。

鍾沛君分析，為什麼會這樣？民進黨前陣子有個調查，在政黨喜好度裡面，最大的那群人是討厭民進黨，第二大的板塊是喜歡民進黨，其他政黨的討厭或喜歡度數字都小很多。所以民進黨現在打的如意算盤就是，我就把這個討厭民進黨的板塊裂解，讓它分散投票，分散開來之後就可以從中得利。

「所以誰在搞棄保？你回去看那些新聞，誰在那邊興致勃勃回應這個議題的人，其實就是陳時中跟他的團隊啊！」鍾沛君強調，因為他知道他走正規的選戰，政見端不出像樣的，一來就一個馬桶，站路口起手勢又被人家罵，因為不知道怎麼正確地跟地氣跟民意接起來，怎麼樣都不對，那就攻擊別人好了，攻擊別人最不花成本，「可是有沒有效果？台北市民沒有這麼笨，真的！」