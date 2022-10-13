台北市長柯文哲今日出席台北市議員侯漢廷「以疫牟利」新書發表會，回憶起2年來防疫過程，柯文哲無奈表示，每次他講完一個政策，先被K一頓，幾天後中央就拿去抄，更炮轟真正踩到紅線的是擋BNT進來，控民進黨三分防疫、七分政治。

柯文哲今在侯漢廷「以疫牟利」新書發表記者致詞先是大讚，侯漢廷怎麼有辦法搜集資料，認為針對過去2年多防疫可做總檢討，再過幾年，以公共衛生防疫觀點再來看，這本書都還是有價值、值得收藏。

柯文哲接著說，讀完一定有感想，他的感想就是，為什麼他講完一個政策，先被K一頓，幾天後到1、2個禮拜後，他們拿去抄，一開始說入境要防疫旅館，「有勞很多人還要上call in節目罵我」，罵完後，一段時間還是照做，包括升三級、學校停課、疫情爆發宣布停止公布足跡以及防疫及門診等政策也都是。

柯文哲再舉例，快篩陽視同PCR陽，他一開始被罵一頓，隔2天還不是照抄，他嘆「過程中點點滴滴在心頭，也不是穿小鞋子，我們總是比高雄慢一點知道疫苗什麼時候發下來、發多少，講出來都覺得好像我們很小氣」，但問題是人家先公布做什麼，顯得台北手忙腳亂，這些他覺得還好，反正政治上攻防，或是同黨會知道訊息。

話鋒一轉，柯文哲批評，真正開始踩到底線，他為什麼反對民進黨台北市長參選人陳時中，不買疫苗就算了，一去看採購疫苗時間表，防疫預算8400億卻買不到疫苗，跟日本、美國比也許有困難，但連立陶宛、斯洛伐克都買到，還剩下可以送給台灣，「這太扯了吧！」

柯文哲炮轟，除了不買疫苗，再來是護航高端，自己是醫學教授，怎麼看都不符合醫學常規，二級做完沒有EUA，就開始採購，開口合約也沒有理由一次進500萬劑，怎麼看都怪。

他指出，但是最後真正踩到紅線的是擋BNT進來，「欸，疫情已經爆發，已經在死人了！」陳時中不要買，那民間企業買了，又在那拖來拖去的，這就踩到他作為醫生的底線，再怎麼樣，不分種族、政治，應把病人生命擺在前面。柯搖頭說，「擋BNT實在是踩到我的底線了！」

柯文哲認為，防疫結果拿到世界上來看還可以，因為台灣100年最優秀人才在醫界，醫療體系相當完整，2003發生SARS，讓公衛體系重整，從來不會說是誰的功勞，本來台灣醫療體系相當完整。

柯表示，但他還是要指控民進黨，這場疫情他的評語是「三分防疫，七分政治」，他都點滴在心頭，以後歷史會記載，還好這屆台北長是急重症醫生，而且不是很差的。謝謝侯漢廷這本書記載，重新想一次，那段時間每個人做什麼事情。

柯文哲提及，他作為指揮官，他認為無黨籍台北市長參選人黃珊珊還是有做事，特別是萬華攤商對她是很感念；做一個醫生或做一個市長，認為這本書有意義，利用此機會針對防疫過程做檢討。

他最後再轟，當媒體全部掌握民進黨中手，每天只有挨打的份，「他做的壞事，反正媒體也不會爆」，當年黨政軍退出媒體是哪個政黨的主張？現在呢？黨政軍就是媒體。