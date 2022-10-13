台北市長柯文哲日前批評中央財政紀律有問題，更稱是「中央舉債當收入」，曾任柯市府財政局長的財政部長蘇建榮13日動怒，批評柯文哲兩套標準，有這樣的長官令人非常心寒。對此，柯文哲回應，同樣員工在不同老闆下表現不一，是立委用此題目去逼，才會這樣講。

柯文哲今下午出席27屆金輪獎頒獎典禮，針對蘇建榮言論，柯文哲表示，同樣員工在不同老闆底下的表現不一樣，在台北市就可以還債，而他也知道中央的問題，用特別預算躲避收支平衡，特別預算不計歲入、歲出平衡，這是個漏洞。

柯文哲指出，包括前瞻計畫8400億元、防疫特別預算8400億元都是，特別預算在整個中央政府的預算操作上，以後要拿出來討論，特別預算不能不受收支平衡的財政紀律管理。

柯文哲認為，蘇建榮本身還是認真的人，「我知道是立法委員用這個題目去逼他，他當然就會這樣講，我覺得還好啦！蘇建榮還算是個認真的人。」