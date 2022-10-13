據一份致內部員工的信件顯示，晶片設備供應商艾司摩爾(ASML)已經告知美國員工，不要再對中國客戶提供服務，以符合拜登行政團隊的新規定。

據彭博揭露的報導，該封電子郵件指出，「在接到進一步通知之前，ASML美國員工必須避免直接或間接地為中國境內的任何客戶提供服務、出貨或提供支援。同時，ASML正在積極評估有哪些晶圓廠受到此一法規的影響」。

電子郵件還指出，該禁令適用於所有美國員工，包括美國公民、綠卡持有者和居住在美國的外國公民。

美國政府在上周發布禁令，在沒有獲得允許之下，中國企業不得購買新進晶片製造設備，或是雇用美國公民，以防堵中國共產黨在經濟和軍事的威脅。

艾司摩爾不得不在美中之間取得平衡。該公司一直對中國客戶供貨深紫外光機(DUV)，但是沒有銷售更先進的極紫外光機(EUV)。

艾司摩爾公關主管Monique Mols周三證實了該封在社群媒體流傳的電子郵件。

Mols說，「我們在評估新的出口管制限制之時，當然會採取預防性措施，以確保全面遵守新規定」。

另彭博周三報導，應用材料、科磊集團(KLA)和柯林研發(Lam Research)已經開始或準備從中國先進記憶體製造商長江儲存抽調走員工。